जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून)। हरिपुर कोटी मार्ग पर कोटी के पास बोलेरो खाई में गिरने से एक तीन साल की बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई।

कई घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले नेपाली मूल के थे। पुलिस मौके पर पहुंची। कालसी पुलिस स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू कर रही है।

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