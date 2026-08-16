Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून के विकासनगर में हादसा, खाई में गिरा पिकअप वाहन; एक की मौत

By chandram rajguru Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:35 AM (IST)

देहरादून के विकासनगर में त्यूणी तहसील के पुरटाड गांव के पास एक पिकअप वाहन खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में मोरी निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है।

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) । रविवार तड़के सुबह त्यूणी तहसील के सीमांत गांव पुरटाड के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान खजानदास (40) निवासी मोरी उत्तरकाशी के रुप में हुई है। इसके अलावा वाहन सवार रवि निवासी मोरी हादसे में गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार को त्यूणी अस्पताल लाया गया।

बताया जा रहा है सुबह करीब पांच बजे तुंगाण से त्यूणी की ओर आ रहा पिकअप वाहन पुरटाड के पास अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर नीचे खाई में पलट गया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। थानाध्यक्ष कुलदीप शाह ने इसकी पुष्टि की है।

यह भी पढ़ें- नैनीताल में एक दिन बार फिर हादसा, खाई में गिरा वाहन; यूपी के पर्यटकों की चीत्कार से सहमा पहाड़

यह भी पढ़ें- नैनीताल में खाई में गिरा पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर, हरियाणा के 3 पर्यटकों की मौत