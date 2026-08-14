Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    नैनीताल में खाई में गिरा हरियाणा के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर, 22 यात्री घायल

    By kishore joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:34 PM (IST)

    भवाली से मुक्तेश्वर जा रहा एक टेंपो ट्रैवलर मल्ला रामगढ़ में खाई में गिर गया, जिसमें हरियाणा के 22 पर्यटक सवार थे। पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों को रेस् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image
    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें
    संवाद सहयोगी, भवाली ( नैनीताल )। मल्ला रामगढ में भवाली से मुक्तेश्वर की ओर जाता टेंपो ट्रैवलर खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त टेंपो में 22 लोगों के सवार होने जानकारी मिल रही है।
     
    सूचना पर कोतवाली भवाली पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जिन्होंने घायलों को खाई से बाहर निकाला और सीएचसी रामगढ़ पहुंचाया। जहां घायलों का उपचार चल रहा है। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
     

    100 फ़िट गहरी खाई में जा गिरा ट्रैवलर 

    पुलिस जानकारी के अनुसार हरियाणा के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर भवाली से मुक्तेश्वर की ओर जा रहा था। तभी मल्ला रामगढ में लक्ष्मीखान तिराहे से करीब 1 किमी आगे मुक्तेश्वर की ओर जाते वक्त चालक ने वाहन से संतुलन खो दिया। जिससे ट्रैवलर असंतुलित होकर पैराफिट तोड़ते हुए 100 फ़िट गहरी खाई में जा गिरा। और खाई में यात्रियों की चीख पुकार मच गई।

    इसी बीच राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और भारी बारिश के बीच बचाव कार्य शुरू किया। इसी बीच एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

    पुलिस व एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकालकर सीएचसी रामगढ़ पहुंचाया। जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मौके पर एक पर्यटक के गम्भीर रूप से फंसे होने के चलते रेस्क्यू अभियान जारी है। सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि बस में 22 यात्री सवार थे। जिसमें डीप की हालत गंभीर है।