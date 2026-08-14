नैनीताल में खाई में गिरा हरियाणा के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर, 22 यात्री घायल

संवाद सहयोगी, भवाली ( नैनीताल )। मल्ला रामगढ में भवाली से मुक्तेश्वर की ओर जाता टेंपो ट्रैवलर खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त टेंपो में 22 लोगों के सवार होने जानकारी मिल रही है।

सूचना पर कोतवाली भवाली पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जिन्होंने घायलों को खाई से बाहर निकाला और सीएचसी रामगढ़ पहुंचाया। जहां घायलों का उपचार चल रहा है। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस जानकारी के अनुसार हरियाणा के पर्यटकों से भरा टेंपो ट्रैवलर भवाली से मुक्तेश्वर की ओर जा रहा था। तभी मल्ला रामगढ में लक्ष्मीखान तिराहे से करीब 1 किमी आगे मुक्तेश्वर की ओर जाते वक्त चालक ने वाहन से संतुलन खो दिया। जिससे ट्रैवलर असंतुलित होकर पैराफिट तोड़ते हुए 100 फ़िट गहरी खाई में जा गिरा। और खाई में यात्रियों की चीख पुकार मच गई।