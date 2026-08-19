आज दून पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, घर से निकलने से पहले चेक कर लें रूट डायवर्जन प्लान

जागरण संवाददाता, देहरादून। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर दून पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस ने 19 व 20 अगस्त के लिए यातायात प्लान जारी किया है। इस दौरान कुछ रूटों पर यातायात डायवर्ट भी रहेगा।

रूट डाइवर्ट का समय 19 अगस्त को दोपहर एक से 03.30 बजे तक

20 अगस्त को प्रातः 08.30 से 10.30 बजे तक

20 अगस्त को दोपहर 12.00 बजे से 3:00 बजे तक रानीपोखरी भोगपुर-थानो - 06 नंबर पुलिया - सहस्त्रधारा क्रासिंग - सर्वे चौक होते हुए देहरादून शहर में प्रवेश कराया जाएगा तथा मसूरी के लिए सहस्त्रधारा क्रासिंग - आईटी पार्क - साईं मंदिर से होते हुए मसूरी की ओर भेजा जाएगा।

हरिद्वार से देहरादून शहर व मसूरी आने वाले वाहनों के लिए भानियावाला फ्लाई ओवर सर्विस लेन - डोईवाला चौक - दूधली मार्ग की ओर भेजते हुए कारगी चौक से देहरादून शहर की ओर प्रवेश कराया जाएगा तथा मसूरी जाने वाले वाहनों को कारगी चौक - आइएसबीटी - शिमला बाइपास - जीएमएस रोड - कैंट - अनारवाला होते हुए मसूरी की ओर भेजा जाएगा।