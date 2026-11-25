डिजिटल डेस्‍क, देहरादून/चमोली। भारत-चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय गांव, जिन्हें दशकों तक भौगोलिक अलगाव और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण 'देश का अंतिम गांव' कहा जाता था, अब 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत विकास की मुख्यधारा से जुड़कर 'देश के पहले गांव' के रूप में अपनी नई पहचान गढ़ रहे हैं।

चमोली जिले के माणा और नीति घाटी से लेकर उत्तरकाशी के नेलांग व पिथौरागढ़ के गुंजी-नाभीढांग तक के सीमांत गांवों में बारहमासी सड़कें, हाई-स्पीड 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी, सौर ऊर्जा और आधुनिक होमस्टे की सुविधाएं पहुंचने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है, बल्कि पलायन पर भी प्रभावी अंकुश लगा है।

बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्रांति से बदला जीवन केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड के सीमांत जिलों (चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़) के चिन्हित गांवों में समग्र विकास का खाका तैयार किया गया है। सीमा सड़क संगठन (BRO) और लोक निर्माण विभाग द्वारा दुर्गम पहाड़ियों को काटकर पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे अब इन गांवों तक आवागमन साल भर सुगम हो गया है।

इसके साथ ही, दूरसंचार क्रांति के तहत इन सीमांत क्षेत्रों में 4G मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। कभी नेटवर्क के लिए मीलों पैदल चलने वाले ग्रामीणों और देश की रक्षा में तैनात सुरक्षाबलों को अब गांव में ही हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से जहां छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई आसान हुई है, वहीं स्थानीय हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्रों और औषधीय जड़ी-बूटियों को ऑनलाइन बाजार भी मिल गया है।

पर्यटन और होमस्टे से स्वरोजगार के नए द्वार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक असर पर्यटन और स्थानीय आजीविका के क्षेत्र में दिख रहा है। 'दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना' के साथ जोड़कर सीमांत गांवों में पारंपरिक पहाड़ी शैली के आधुनिक होमस्टे विकसित किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा स्थानीय निवासियों को होमस्टे निर्माण और संचालन के लिए आकर्षक सब्सिडी व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित माणा गांव और ऐतिहासिक नीति घाटी में अब देश-विदेश के पर्यटक रुककर स्थानीय भोटिया संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन और संदेश सीमांत गांवों के इस कायाकल्प और सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण आज हमारे सीमांत गांव देश के अंतिम नहीं, बल्कि 'देश के पहले गांव' के रूप में विकसित हो रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि सीमा पर बसे हमारे नागरिक, जो देश के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें शहरों जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं (सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और 4G इंटरनेट) उनके अपने ही गांव में मिलें। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से होमस्टे, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और पर्यटन को बढ़ावा देकर हम रिवर्स पलायन को साकार कर रहे हैं। जब सीमांत गांव आबाद और समृद्ध होंगे, तभी हमारी सीमाएं और अधिक सुरक्षित होंगी।"

लाभार्थियों की जुबानी: गांव लौटने लगा है रोजगार योजना के जमीनी बदलाव को लेकर सीमांत क्षेत्रों के निवासियों में खासा उत्साह है। चमोली जिले के माणा गांव में होमस्टे संचालित करने वाले पुष्कर सिंह बड़वाल ने कहा, "पहले सड़क की खराब स्थिति और संचार सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटक केवल कुछ घंटों के लिए माणा आते थे और शाम होते ही लौट जाते थे। लेकिन वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण, 4G नेटवर्क और सरकार की सब्सिडी से मैंने अपने पुश्तैनी घर को होमस्टे में बदला है। अब पर्यटक यहां रात भर रुकते हैं, जिससे हमारे परिवार की आमदनी दोगुनी हो गई है और अब हमें रोजगार के लिए नीचे शहरों की ओर नहीं जाना पड़ता।"

वहीं, नीति घाटी के एक युवा उद्यमी दिनेश राणा ने कहा, "गांव में 4G इंटरनेट आने से सबसे बड़ा फायदा हम युवाओं को हुआ है। अब हम अपने गांव के शुद्ध राजमा, जड़ी-बूटियों और स्थानीय ऊनी उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सीधे ग्राहकों को बेच पा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ने हमारी पूरी घाटी में नई उम्मीद जगाई है।"