नेपाल की तबाही से सबक: वसुंधरा ताल में लगेगा उत्तराखंड का पहला अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, टीम रवाना

‘वसुंधरा ताल में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की स्थापना राज्य की आपदा पूर्व तैयारियों को तकनीक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का प्रयास है कि वैज्ञानिक संस्थानों, विशेषज्ञों और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों के समन्वय से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आधुनिक निगरानी एवं पूर्व चेतावनी तंत्र को और मजबूत बनाया जाए।’ - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री



‘हिमनद झीलों की वैज्ञानिक निगरानी सरकार की प्राथमिकताओं में है। अर्ली वॉर्निंग सिस्टम से झील के जलस्तर, मौसम, बर्फ, जल प्रवाह समेत अन्य आंकड़े निरंतर प्राप्त होंगे। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग कर आपदा जाेखिम को न्यून करना और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को और मजबूत करना है।’ -मदन कौशिक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास