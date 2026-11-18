डिजिटल डेस्क, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में बालिकाओं के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और बेटियों को उच्च शिक्षा तक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित 'नंदा-गौरा योजना' और 'मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना' ग्रामीण व पर्वतीय समाज में बड़े सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की इन दो महत्वाकांक्षी योजनाओं ने न केवल गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों से बेटी की पढ़ाई व परवरिश का आर्थिक बोझ कम किया है, बल्कि प्रदेश के लिंगानुपात और बालिका साक्षरता दर में भी सुधार की नई इबारत लिखी है।

दो चरणों में कुल 62 हजार रुपये की सीधी मदद उत्तराखंड की मूल निवासी बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नंदा-गौरा योजना के तहत चरणबद्ध रूप से कुल 62,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते (DBT) में प्रदान की जाती है। योजना के पहले चरण में कन्या शिशु के जन्म पर 11,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे शिशु के प्रारंभिक पोषण और देखभाल में मदद मिलती है।

दूसरे चरण में, जब बालिका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक या किसी व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है, तो उसे एकमुश्त 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। एक परिवार की अधिकतम दो जीवित बेटियों को इस योजना का लाभ मिलता है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से पात्र परिवारों तक बिना किसी बिचौलिए के समय पर राशि पहुंच रही है।

जच्चा-बच्चा की सेहत का सुरक्षा कवच बनी 'महालक्ष्मी किट' कन्या जन्म के समय प्रसूता माता और नवजात शिशु के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए 'मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना' बेहद प्रभावी साबित हुई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव (अस्पताल में डिलीवरी) के बाद बालिका के जन्म पर यह विशेष किट निःशुल्क दी जाती है।

इस किट में माता के पौष्टिक आहार के लिए सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट्स) के साथ-साथ शॉल, कंबल, तौलिया, सैनिटरी पैड, सरसों का तेल और नवजात बालिका के लिए गर्म कपड़े, टोपी, मोजे, बेबी सोप, रबर शीट व टीकाकरण कार्ड जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। जुड़वा बेटियों के जन्म पर माता और दोनों शिशुओं के लिए अलग-अलग किट प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश राज्य में बालिका कल्याण और महिला सशक्तिकरण की इन योजनाओं के दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "उत्तराखंड की मातृशक्ति और हमारी बेटियां प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। हमारा संकल्प है कि आर्थिक अभाव के कारण प्रदेश की कोई भी बेटी न तो अपने जन्म पर बोझ समझी जाए और न ही उच्च शिक्षा से वंचित रहे। 'नंदा-गौरा' और 'महालक्ष्मी किट' जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार जन्म के पहले दिन से लेकर कॉलेज की दहलीज तक एक अभिभावक की तरह अपनी बेटियों के साथ खड़ी है। जब हमारी बेटियां शिक्षित और सशक्त होंगी, तभी समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण संभव होगा।"

लाभार्थी महिलाओं की जुबानी: कैसे बदला जीवन योजनाओं के जमीनी असर को लेकर लाभार्थी महिलाओं और छात्राओं में खासा उत्साह है। टिहरी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की निवासी मीना देवी बताती हैं, "अस्पताल में बेटी के जन्म के तुरंत बाद आंगनवाड़ी के माध्यम से मुझे महालक्ष्मी किट मिली। पहाड़ की ठंड में जच्चा-बच्चा के लिए गर्म कपड़ों से लेकर मेवे और स्वच्छता की हर जरूरी चीज इस किट में मौजूद थी। इसके साथ ही नंदा-गौरा योजना के तहत मिली 11 हजार रुपये की राशि से बेटी के पोषण और टीकाकरण में बड़ी सहूलियत मिली।"

वहीं, अल्मोड़ा की रहने वाली स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा कविता बिष्ट कहती हैं, "12वीं पास करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आगे कॉलेज की पढ़ाई को लेकर चिंता थी। लेकिन नंदा-गौरा योजना के दूसरे चरण में सीधे मेरे खाते में 51 हजार रुपये की सहायता राशि आने से मैंने बीएससी में दाखिला लिया और अपनी किताबें खरीदीं। इस मदद ने मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया है।"