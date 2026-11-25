डिजिटल डेस्‍क, देहरादून/अल्मोड़ा। देवभूमि उत्तराखंड की जीवनरेखा माने जाने वाले पारंपरिक प्राकृतिक जलस्रोतों नौलों और धारों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा 'जल संवर्धन अभियान' और 'स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन अथॉरिटी' (SARRA) की पहल पहाड़ों में जल संरक्षण की नई क्रांति लेकर आई है।

जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और वनों के क्षरण के कारण जो नौले-धारे गर्मियों में दम तोड़ने लगे थे, अब पर्वतीय ढलानों पर बड़े पैमाने पर बनाए गए 'चाल-खाल' (छोटे वर्षा जल संचयन तालाब), खंती (ट्रेंच) और 'अमृत सरोवरों' के माध्यम से फिर से साल भर कल-कल बहने लगे हैं।

पारंपरिक 'चाल-खाल' पद्धति से भूजल का पुनर्भरण उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सदियों पुरानी जल संचयन की वैज्ञानिक पद्धति 'चाल-खाल' को सरकार ने मनरेगा, ग्राम्य विकास, वन विभाग और स्थानीय जल समितियों के समन्वय से मिशन मोड पर पुनर्जीवित किया है। पहाड़ की चोटियों और जल स्रोतों के ऊपरी कैचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्र) में वर्षा जल को रोकने के लिए हजारों की संख्या में चाल-खाल और रिचार्ज पिट बनाए गए हैं।

मानसून के दौरान इन गड्ढों में जमा होने वाला बारिश का पानी धीरे-धीरे रिसकर धरती की गहराइयों में जाता है, जिससे नीचे की घाटियों में स्थित प्राकृतिक झरनों, धारों और नौलों का जलस्तर स्वतः बढ़ जाता है। इसके साथ ही, राज्य भर में निर्मित सैकड़ों अमृत सरोवरों ने न केवल जल संरक्षण को मजबूती दी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यटन के नए अवसर भी पैदा किए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प और संदेश राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों के पुनर्जीवन पर बल देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "उत्तराखंड देश के बड़े हिस्से की प्यास बुझाने वाली पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। हमारे नौले, धारे और गधेरे केवल पानी के स्रोत नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और जीवन का आधार हैं। हमारी सरकार ने 'जल संवर्धन अभियान' और 'सारा' (SARRA) के माध्यम से पारंपरिक 'चाल-खाल' पद्धति को पुनर्जीवित कर सूखते जलस्रोतों को नया जीवन देने का संकल्प लिया है। जनभागीदारी के बिना जल संरक्षण संभव नहीं है, इसलिए गांव-गांव में जल समितियों, महिला मंगल दलों और युवाओं को इस महाअभियान से जोड़ा गया है। आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल की एक-एक बूंद का संचयन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

ग्रामीणों और लाभार्थियों की जुबानी: लौटी गांवों की खुशहाली इस अभियान के जमीनी परिणामों से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों और महिलाओं में खासी राहत है। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकासखंड की निवासी कमला देवी ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों से अप्रैल-मई आते-आते हमारे गांव का मुख्य नौला पूरी तरह सूख जाता था और महिलाओं को पानी के लिए दो किलोमीटर नीचे गधेरे तक जाना पड़ता था। लेकिन पिछले दो वर्षों में गांव के ऊपरी जंगल में वन पंचायत और ग्रामीणों ने मिलकर 40 से अधिक चाल-खाल और खंतियां बनाईं। इसका सीधा असर यह हुआ कि इस बार भीषण गर्मी में भी हमारे नौले में पर्याप्त पानी बना रहा।"

वहीं, टिहरी जिले के एक प्रगतिशील किसान हरेंद्र सिंह नेगी ने कहा, "गांव के पास अमृत सरोवर बनने और ऊपर की पहाड़ी पर जल संवर्धन के कार्य होने से हमारे खेतों के पास का धारे का पानी बढ़ गया है। अब हमें सब्जियों और फलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिससे हमारी खेती की पैदावार और आमदनी दोनों में सुधार हुआ है।"