डिजिटल डेस्‍क, देहरादून / पौड़ी। हर साल गर्मियों के मौसम में देवभूमि उत्तराखंड की जैव-विविधता, वन्यजीवों और पर्यावरणीय संतुलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली वनाग्नि पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी का एक सशक्त सुरक्षा कवच तैयार किया है। वन विभाग द्वारा सैटेलाइट आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग, दुर्गम पहाड़ियों पर ड्रोन का उपयोग, आधुनिक अग्निशमन उपकरणों और वन पंचायतों व महिला मंगल दलों की सीधी भागीदारी को जोड़ने से न केवल आग लगने की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण पाया जा रहा है, बल्कि लाखों हेक्टेयर बहुमूल्य वन संपदा को खाक होने से बचाया जा रहा है।

सैटेलाइट अलर्ट और ड्रोन तकनीक से त्वरित कार्रवाई वनाग्नि नियंत्रण की रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' के रूप में आया है। भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) और नासा के सैटेलाइट डेटा को राज्य के वन मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जैसे ही किसी जंगल में तापमान बढ़ता है या धुआं उठता है, सैटेलाइट के माध्यम से तुरंत सटीक जीपीएस लोकेशन (अक्षांश और देशांतर) के साथ एसएमएस अलर्ट संबंधित रेंज अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय ग्राम प्रहरी के मोबाइल पर पहुंच जाता है।

इसके साथ ही, उन दुर्गम और खड़ी चट्टानी पहाड़ियों में—जहां मानवीय पहुंच कठिन और जोखिम भरी होती है—वहां आग की तीव्रता, हवा की दिशा और फैलाव का आकलन करने के लिए थर्मल व निगरानी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन से मिलने वाले लाइव फुटेज के आधार पर फायर क्रू टीमों को सटीक दिशा में तैनात कर आग को विकराल रूप लेने से पहले ही नियंत्रित कर लिया जाता है।

'पिरूल लाओ-पैसे पाओ' और महिला मंगल दलों की अग्रिम भूमिका राज्य सरकार ने इस बात को समझा है कि स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग के बिना वनों की रक्षा संभव नहीं है। इसी सोच के तहत वन पंचायतों, महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों को वनाग्नि प्रबंधन का मुख्य आधार बनाया गया है। चीड़ की सूखी पत्तियां (पिरूल), जो जंगलों में आग फैलने का सबसे बड़ा कारण बनती हैं, उन्हें एकत्र करने के लिए सरकार ने 'पिरूल लाओ-पैसे पाओ' मिशन को गति दी है। ग्रामीणों और स्वयं सहायता समूहों से पिरूल की खरीद दर बढ़ाकर उन्हें सीधा आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, जिसका उपयोग बायो-ब्रिकेट्स और बिजली उत्पादन में हो रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प और संदेश वनों की सुरक्षा में तकनीक और जनभागीदारी के इस समन्वय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के घने जंगल हमारी अमूल्य धरोहर हैं, जो न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन का आधार हैं, बल्कि पूरे देश को शुद्ध प्राणवायु और जल प्रदान करते हैं। वनाग्नि की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने आधुनिक तकनीक—जैसे सैटेलाइट मॉनिटरिंग और ड्रोन—को पारंपरिक सामुदायिक शक्ति के साथ जोड़ा है। हमारे वन पंचायत सरपंच, महिला मंगल दल और ग्रामीण हमारे वनों के असली प्रहरी हैं। 'पिरूल लाओ-पैसे पाओ' जैसी योजनाओं के माध्यम से हमने पर्यावरण संरक्षण को स्थानीय आजीविका से जोड़ा है। आधुनिक संसाधनों और जनसहयोग से हम देवभूमि की हरियाली को सुरक्षित रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

वन पंचायतों और ग्रामीणों की जुबानी: कैसे बदली जमीनी हकीकत इस नई व्यवस्था से वनों की सुरक्षा के साथ-साथ ग्रामीणों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। पौड़ी गढ़वाल जिले की एक वन पंचायत की सरपंच मीनाक्षी रावत ने कहा कि पहले जब जंगल में आग लगती थी तो सूचना मिलने में ही घंटों लग जाते थे और तब तक आग बड़े हिस्से में फैल चुकी होती थी। अब वन विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप और एसएमएस अलर्ट के जरिए आग लगते ही हमें सटीक लोकेशन मिल जाती है। हमारे महिला मंगल दल की महिलाएं फायर ब्लोअर और सुरक्षा उपकरणों की मदद से वन कर्मियों के साथ मिलकर तुरंत आग पर काबू पा लेती हैं।

वहीं, अल्मोड़ा जिले के निवासी और पिरूल संग्रहण से जुड़े सुरेश चंद्र जोशी ने कहा कि पिरूल की खरीद दर बढ़ने और समय पर भुगतान होने से गांव के कई परिवारों और महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला है। जंगल से सूखा पिरूल साफ होने के कारण इस बार हमारे क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाएं न के बराबर रहीं, जिससे हमारे मवेशियों के लिए चारा और प्राकृतिक जलस्रोत भी सुरक्षित रहे।