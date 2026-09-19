उत्तराखंड को क्यों चाहिए 1320 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली?आइए जानते हैं

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले 1320 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली खरीद पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निविदा शर्तों में बदलाव करने का आरोप लगाया है। सरकार आरोपों को खारिज कर रही है।

राजनीतिक विवाद से अलग देखें तो इस फैसले के पीछे एक बड़ा सवाल बिजली की जरूरत का है। आखिर जब उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र में करीब 71 प्रतिशत की हिस्सेदारी नवीकरणीय स्रोतों की है, तो 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की जरूरत क्यों पड़ी? इस व्यवस्था से सरकार और उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?

दो रास्ते थे, निजी क्षेत्र वाला चुना

ऊर्जा विभाग के सामने दो विकल्प थे। पहला, यूजेवीएनएल के माध्यम से राज्य खुद थर्मल पावर प्लांट स्थापित करे। दूसरा, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये निजी क्षेत्र की कंपनी को परियोजना स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जाए। राज्य ने प्रतिस्पर्धी बोली का रास्ता चुना।

25.5 करोड़ टन कार्बन डाइ आक्साइड का उत्सर्जन

1320 मेगावाट का संयंत्र लगाने पर सालाना करीब 65 लाख टन कोयले की खपत होगी। इस हिसाब से 25 साल में करीब 16.4 करोड़ टन कोयला खपेगा। कोयले के विशिष्ट उत्सर्जन मानक को आधार मानें तो इस अवधि में करीब 25.5 करोड़ टन कार्बन डाइ आक्साइड उत्सर्जन होगा।