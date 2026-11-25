गौरव ममगाईं, ऋषिकेश। राष्ट्रीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान पवन सहरावत के चकराता के पुरोडी टाप में सात फेरे लेने से जनजातीय क्षेत्र जौनसार-बावर का यह क्षेत्र फिर चर्चा में है। नैसर्गिक सौंदर्य से संपन्न और भोलेनाथ की नगरी के रूप में विख्यात ऋषिकेश भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी पहचान बना रहा है।

पर्वतों की तलहटी और गंगा तट पर विवाह समारोह होना अद्भुत अनुभव है। वेडिंग डेस्टिनेशन और प्री-वेडिंग के जरिए न सिर्फ स्थानीय लोकेशन का देशभर में प्रचार-प्रसार हो रहा है, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी रफ्तार मिल रही है। आज वेडिंग डेस्टिनेशन स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के द्वार खोल रहा है।

हर वर्ष औसतन 120 से अधिक वेडिंग टिहरी जिले के शिवपुरी, नीम बीच, युसूफ बीच व पौड़ी जिले के सिरासु (पौड़ी), गोवा बीच, फूल चट्टी, मोहन चट्टी व नैल एवं बिजनी आदि ऐसे मनोरम स्थल हैं जो वेडिंग डेस्टिनशन के लिए सबसे लोकप्रिय हैं। इन क्षेत्रों में हर वर्ष औसतन 120 से अधिक वेडिंग संपन्न हो रही हैं।

खास बात यह है कि प्री-वेडिंग की संख्या 300 से अधिक हैं। प्री-वेडिंग के लिए यह लोकेशन सबसे उपयुक्त मानी जा रही है। सर्वाधिक वेडिंग व प्री-वेडिंग अप्रैल से जुलाई व सितंबर से अक्टूबर के मध्य हो रही हैं। शीतकाल में नवंबर से फरवरी के मध्य करीब 25 से 30 प्रतिशत मांग शामिल हैं।

सिरासु गांव लोकप्रिय वेडिंग व प्री-वेडिंग डेस्टिनेशन पौड़ी जिले का सिरासु गांव सबसे लोकप्रिय वेडिंग व प्री-वेडिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह ग्रामसभा वेडिंग व प्री-वेडिंग डेस्टिनेशन से हर वर्ष 20 लाख रुपये से अधिक आय अर्जित कर रही है।