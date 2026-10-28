उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ अगले तीन दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने आज नौ जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं, गुरुवार को आठ जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है।