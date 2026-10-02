आज उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज... कब लौटेगा मानसून? लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, देहरादून। मानसून अब उत्तराखंड से विदा ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तीन अक्तूबर तक राज्य के ज्यादातर इलाकों से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी।

मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा छा सकता है।

चीन सीमा का संपर्क कटा

वहीं गुरुवार को पिथौरागढ़ के तवाघाट-गुंजी मार्ग गस्कू के बाद बंद हो गया। चीन सीमा का संपर्क कट गया है।

स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन को प्रकोष्ठ गठित

स्कूलों में छात्र-छात्राओं को किसी भी आपदा से सुरक्षित बचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को भी गंभीरता से निभानी होगी। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के बीच समन्वय मजबूत किया जाएगा।

विद्यालयों के लिए एसडीएमपी तैयार करने और उसके क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विद्यालय स्तर पर आपदा से निपटने की तैयारियों और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श हुआ।