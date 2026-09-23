Uttarakhand weather: उत्तराखंड से बस विदा होने वाला है मानसून, विदाई पर आफत की बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम फिर करवट लेने के संकेत हैं। अगले कुछ दिन में मानसून के विदा होने का अनुमान है, इस दौरान कहीं-कहीं जोरदार वर्षा हो सकती है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार से बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने व वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए संबंधित क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।