उत्तराखंड में बदला मौसम: हरिद्वार-बागेश्वर में झमाझम बारिश, पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी... आज तीन जिलों में अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। पहाड़ से मैदान तक आसमान में बादल मंडराते रहे और कई इलाकों में तेज बौछारें पड़ीं। प्रदेश के उच्च हिमालयी इलाकों में भारी बर्फबारी भी हुई।