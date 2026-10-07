उत्तराखंड में वर्षा-बर्फबारी का क्रम जारी, आठ जिलों में यलो अलर्ट... देहरादून में छाया अंधेरा

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली है। दो दिन से उच्च हिमालय में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा का क्रम बना है। इससे तापमान में कमी आई है। बुधवार को दोपहर बाद अचानक अंधेरा छा गया और आंधी के साथ बारिश भी हुई।