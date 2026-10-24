उत्तराखंड में रविवार को पांच जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार, सोमवार से बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के मिजाज में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है।

इन जिलों के 3200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। वहीं, प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और कहीं-कहीं हवाएं चल रही हैं। इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ठंडा बना हुआ है। दूसरी ओर, मैदानी इलाकों में दिनभर धूप खिलने से तापमान में गर्माहट महसूस हो रही है।

हालांकि, दोपहर बाद चलने वाली हवाओं से तपिश से कुछ राहत मिल रही है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।