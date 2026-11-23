जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा/नैनीताल। पहाड़ों पर मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, कुमाऊं मंडल में एक ओर जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह से ही चटक धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर घाटी वाले इलाकों में कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है।

यहां पर खिली धूप

पिथौरागढ़ की बात करें तो यहां पर सुबह से ही धूप खिली, नैनीताल में भी अच्छी धूप निकली थी, रानीखेत व आसपास धूप खिली है, चंपावत में सुबह से ही मौसम साफ रहा और गुनगुनी धूप खिली रही, यहां पर न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस का पूर्वानुमान लगाया गया है।