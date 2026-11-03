Uttarakhand Weather: पहाड़ी घाटियों से लेकर मैदानी इलाकों तक... उत्तराखंड में अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल शुष्क बना हुआ है। प्रदेशभर में दिन के समय चटख धूप खिल रही है, जबकि सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं और सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है।

इससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। मौसम में आए बदलाव के बीच प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि रात और सुबह के समय तापमान में गिरावट के चलते ठंड महसूस होने लगी है।