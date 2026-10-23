उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मंडरा रहे बादल, हल्की बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और हल्की वर्षा के आसार हैं। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली हुई है और पारा सामान्य से अधिक बना हुआ है। इस बीच दिन और रात के तापमान में भी अंतर बढ़ गया है। हालांकि, अगले कुछ दिन इसी प्रकार का मौसम बना रह सकता है।

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