Uttarakhand Weather: नवंबर में अप्रैल जैसी गर्मी, देहरादून में 10 साल के टूटे रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, देहरादून। नवंबर में मौसम का मिजाज इस बार बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। आमतौर पर इस महीने तापमान में गिरावट के साथ सर्दी बढ़ने लगती है, लेकिन उत्तराखंड में इन दिनों चटख धूप और बढ़ते पारे ने गर्मी का अहसास करा दिया है।

देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में दिनभर तेज धूप खिल रही है। इसका असर यह है कि दोपहर में अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है और लोग सर्दियों की जगह गर्मी से बेहाल हैं।दून में अधिकतम तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

मंगलवार को देहरादून में अधिकतम तापमान ने नवंबर का एक दशक पुराना रिकॉर्ड छू लिया है। नवंबर में दून का अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दो नवंबर 2016 को 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मंगलवार 10 नवंबर 2026 को भी अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक है। खास बात यह है कि इससे पहले नवंबर में देहरादून का अधिकतम तापमान कभी 31 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं पहुंचा था।

वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में ट्रफ के रूप में मौजूद है, लेकिन इसका प्रभाव उत्तराखंड पर सीमित है। वहीं, राजस्थान के आसपास चक्रवाती परिसंचरण और उत्तर प्रदेश से तटीय आंध्र प्रदेश तक फैला ट्रफ भी प्रदेश में व्यापक बादल और वर्षा की परिस्थितियां नहीं बना रहा है।