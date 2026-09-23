UCC में मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा और आसान, नियमावली में किया जा रहा नया बदलाव

विकास गुसाईं, देहरादून। प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लगातार आमजन के लिए सरल व सुगम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में अब यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण में बदलाव किया जा सकेगा। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।

प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मार्च, 2010 के बाद हुए विवाह का अनिवार्य पंजीकरण कराया जाना जरूरी है। इसके तहत प्रदेश में अब सभी विवाह यूसीसी के तहत ही पंजीकृत किए जा रहे हैं। यही विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र संपत्ति समेत अन्य दस्तावेजों में इस्तेमाल हो रहे हैं।

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, विवाह पंजीकरण में बदलाव चाहने वाले आवेदक को पहले पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि प्रमाण पत्र में किस विवरण में और किस कारण से बदलाव आवश्यक है। इसके साथ संबंधित प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज भी देने होंगे।