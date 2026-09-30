बदरीनाथ धाम डीजे विवाद पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री का अजीब बयान, शंख जानवर की हड्डी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। बदरीनाथ धाम में शंख न बजाने को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कथित बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि शंख हड्डी नहीं, बल्कि समुद्र में पाए जाने वाले घोंघे जैसे नरम जीव का कैल्शियम कार्बोनेट से बना बाहरी खोल है। उन्होंने कहा कि शंख का सनातन परंपरा में विशेष धार्मिक महत्व है और मंदिरों में पूजा-अर्चना में इसका प्रयोग होता है।