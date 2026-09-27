बदरीनाथ धाम डीजे विवाद: DM ने सेना को भेजा नोटिस, कमांडिंग ऑफिसर से मांगा स्पष्टीकरण

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। बद्रीनाथ धाम में बिना सक्षम प्रशासनिक अनुमति के बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल का मामला सामने आया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने गढ़वाल स्काउट्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शांतनु को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम ने भविष्य में इस प्रकार के आयोजन की पुनरावृत्ति न होने देने के निर्देश भी दिए हैं।

उच्च आवाज वाले साउंड सिस्टम का इस्तेमाल जिलाधिकारी ने नोटिस में कहा है कि विभिन्न संचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी मिली कि श्री बद्रीनाथ धाम में वृहद कल्चरल फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हुई और उच्च आवाज वाले साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। डीएम ने कहा कि श्री बद्रीनाथ धाम धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और इस पवित्र धाम की उच्चकोटि की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गरिमा है।