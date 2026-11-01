उत्तराखंड में मनाया जाएगा चाय महोत्सव, शहद नीति भी होगी लांच

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में नवंबर माह में प्रस्तावित चाय महोत्सव के आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में महोत्सव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में शहद नीति की लांचिंग और मुख्यमंत्री समृद्धि योजना को लेकर भी चर्चा की गई।