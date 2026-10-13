उत्तराखंड में आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों को संवारने के लिए 30 करोड़ रुपए जारी, मार्च 2027 तक पूरा होगा काम

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि से 30 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15-15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आवंटित बजट का शीघ्र उपयोग कर निर्माण कार्य मार्च, 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सूबे में आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों, चारदीवारी, खेल मैदान, शौचालय और अन्य परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण व मरम्मत इस धनराशि से कराई जाएगी।