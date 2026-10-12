उत्तराखंड में ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिली रफ्तार, 315 सड़कें और 32 पुलों का होगा निर्माण

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-4 के तहत राज्य के सड़क और पुल निर्माण प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में 315 मोटर मार्गों और 32 सेतुओं के निर्माण प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने पर सहमति बनी।

इन प्रस्तावों के तहत 1777 किलोमीटर लंबाई के 315 मोटर मार्गों के निर्माण पर 2526 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। वहीं, 32 सेतुओं के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इस तरह कुल 2708 करोड़ रुपये की लागत से सड़क और पुल निर्माण कार्य किए जाने हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य है।

213 अतिरिक्त सड़कों पर भी उम्मीद मुख्यमंत्री ने बैठक में 213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों का मुद्दा भी उठाया। इनकी कुल लंबाई 1360 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर भी शीघ्र स्वीकृति के लिए विचार करने का आश्वासन दिया। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क का और विस्तार हो सकेगा।