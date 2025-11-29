शताब्दी से पहले दिल्ली पहुंचाएगी उत्तराखंड रोडवेज की ये बस, अब बस साढ़े चार घंटे का होगा सफर

जागरण संवाददाता, देहरादून। उच्च श्रेणी व उच्च मध्यम श्रेणी के वह यात्री, जो करीब एक हजार रुपये खर्च कर परिवहन निगम की सुपर डीलक्स वोल्वो बसों से यात्रा करते हैं, अब वह फिर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से पहले नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। यात्रियों की शिकायतों के दृष्टिगत परिवहन निगम ने दून-दिल्ली मार्ग पर संचालित सभी 23 वोल्वो बसों को फिर नान-स्टाप कर दिया है। यह बसें केवल छपार टोल-प्लाजा पर पांच से 10 मिनट प्रसाधन की सुविधा के लिए रुकेंगी। अभी बसें मुजफ्फरनगर-खतौली में आते व जाते हुए लगभग पौन घंटे ढाबे पर रुक रही थी, लेकिन यह व्यवस्था शुक्रवार से खत्म कर दी गई। ऐसे में नान-स्टाप बसें दून-दिल्ली के बीच की दूरी लगभग चार से साढ़े चार घंटे में तय करेंगी।



परिवहन निगम ने यात्रियों को कम समय में दिल्ली पहुंचाने के लिए फरवरी-2022 में दून-दिल्ली मार्ग की सभी वोल्वो बसों को नान-स्टाप कर दिया था। यह बसें चार से साढ़े चार घंटे में दिल्ली पहुंच रही थी। ऐसे में शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन से भी कम समय यात्रा का लेने के कारण बसें यात्रियों की पहली पसंद बन गई थी। इस बीच करीब छह माह पूर्व परिवहन निगम प्रबंधन ने इन बसों का मुजफ्फरनगर-खतौली में ढाबे पर पौन घंटे ठहराव कर दिया।

कई बार तो बसें एक-एक घंटे तक का ठहराव कर रही थी। जिस कारण बसें पांच से साढ़े पांच घंटे में दिल्ली पहुंच रही थी और यात्रियों को परेशानी हो रही थी। यात्री लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे। यही नहीं, यात्रियों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी इस संबंध में शिकायत की थी। ''''दैनिक जागरण'''' ने 14 सितंबर के अंक में यात्रियों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया भी था। दून ग्रामीण डिपो के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि सभी वोल्वो बसें नान-स्टाप जाएंगी। यदि बस को ढाबे पर रोका गया तो चालक-परिचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

भरोसा करने के बावजूद यात्री हो रहे थे असहज सुपर डीलक्स वोल्वो बसों के संचालन को लेकर नित नए निर्णय ले रहे उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन की वजह से यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। खासकर स्थिति यह है कि दून से चल रही निजी वोल्वो व स्लीपर बसों में आधा किराया होने के बावजूद यात्री निगम की बसों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जो यात्री 945 रुपये खर्च कर नान-स्टाप वोल्वो बस से साढ़े चार घंटे में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, अब वह पांच से साढ़े पांच घंटे में दिल्ली पहुंच रहे थे। पौन घंटा ढाबों पर रुक रहीं और धीमी गति में चल रहीं वोल्वो बसों में यात्री असहज हो रहे थे। निगम प्रबंधन ने इसका संज्ञान लेकर बसों को फिर नान-स्टाप करने का निर्णय लिया है।

साधारण बस से दोगुना है किराया गम नान-स्टाप सेवा के नाम पर दिल्ली के लिए वोल्वो बस का किराया 945 रुपये वसूल रहा है, जबकि साधारण बस में यह किराया 420 रुपये है। दून-दिल्ली मार्ग पर परिवहन निगम की 23 वोल्वो बस सेवा संचालित होती हैं। इनमें 21 बसें दिल्ली कश्मीरी गेट आइएसबीटी जबकि शेष दो बसें दिल्ली होकर गुरुग्राम जाती हैं। वोल्वो बसों को मेरठ एक्सप्रेस-वे से नोएडा होकर दिल्ली संचालित किया जाता है।