उत्तराखंड पुलिस में 1500 पदों पर बंपर भर्ती जल्द, महिलाओं को भी मिलेगा मौका

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने की राह देख रहे युवाओं की इच्छा जल्द पूरी हो सकती है। इस समय शासन में पुलिस विभाग में करीब 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कवायद चल रही है।

नागरिक पुलिस, इंडिया रिजर्व बटालियन (आइआरबी), आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और अग्निशमन विभाग में भर्ती के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विशेष यह कि लंबे समय बाद महिलाओं की भर्ती भी इसमें शामिल की जा रही है।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संबंधित पदों का अधियाचन भर्ती एजेंसी को भेजा जाएगा। प्रदेश में इस समय कानून-व्यवस्था के साथ ही बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और पुलिसिंग के बदलते स्वरूप को देखते हुए विभाग में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना अहम माना जा रहा है।

इसी क्रम में शासन ने नए पदों के सृजन और पूर्व से रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में काम तेज किया है। इसके तहत नागरिक पुलिस के साथ आइआरबी की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है।