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उत्तराखंड पुलिस में 1500 पदों पर बंपर भर्ती जल्द, महिलाओं को भी मिलेगा मौका

By Vikas Gusain Edited By: Rahul Chauhan
Published: Sat, 26 Sep 2026 08:53 PM (IST)

उत्तराखंड पुलिस में जल्द ही लगभग 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें नागरिक पुलिस, आईआरबी, एटीएस और अग्निशमन ...और पढ़ें

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HighLights

  1. उत्तराखंड पुलिस में 1500 पदों पर भर्ती की तैयारी।

  2. नागरिक पुलिस, आईआरबी, एटीएस, अग्निशमन विभाग में पद।

  3. लंबे समय बाद महिलाओं के लिए भी भर्ती शामिल।

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने की राह देख रहे युवाओं की इच्छा जल्द पूरी हो सकती है। इस समय शासन में पुलिस विभाग में करीब 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कवायद चल रही है।

नागरिक पुलिस, इंडिया रिजर्व बटालियन (आइआरबी), आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और अग्निशमन विभाग में भर्ती के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विशेष यह कि लंबे समय बाद महिलाओं की भर्ती भी इसमें शामिल की जा रही है।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संबंधित पदों का अधियाचन भर्ती एजेंसी को भेजा जाएगा। प्रदेश में इस समय कानून-व्यवस्था के साथ ही बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और पुलिसिंग के बदलते स्वरूप को देखते हुए विभाग में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना अहम माना जा रहा है।

इसी क्रम में शासन ने नए पदों के सृजन और पूर्व से रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में काम तेज किया है। इसके तहत नागरिक पुलिस के साथ आइआरबी की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एटीएस तथा आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अग्निशमन विभाग में भी पद भरे जाएंगे।

इन पदों पर होनी हैं भर्ती

इस समय नागरिक पुलिस में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल के तकरीबन 720 पद, आइआरबी के 315 पद अग्निशमन सेवा के 225 पद, एटीएस के 220 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। यद्यपि, पदों की अंतिम संख्या शासन स्तर पर परीक्षण के बाद तय होगी।

सचिव गृह शैलेश बगौली ने कहा कि पुलिस में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कसरत चल रही है। जल्द इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

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