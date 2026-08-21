देहरादून में में होगा उत्तराखंड फोटो फेयर का आयोजन, फोटोग्राफर्स के लिए क्या रहेगा खास?

जागरण संवाददाता, देहरादून। फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के शौकीन व पेशावर लोगों के लिए दून में 19 व 20 सितंबर को उत्तराखंड फोटो फेयर का आयोजन होने जा रहा है। वहीं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैमरा तकनीक व आधुनिक डिजिटल उपकरणों का विशेष संगम फेयर में देखने को मिलेगा। फोटो फेयर का आयोजन कारगी चौक स्थित नीरजा ग्रीन में किया जाएगा।

गुरुवार काे प्रेस क्लब सभागार में देवभूमि फोटोग्राफर्स की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में कार्यक्रम संयोजक नितेश अग्रवाल 'बंटी' ने जानकारी देते हुए बताया कि दून में तृतीय उत्तराखंड फोटो फेयर का आयोजन होने जा रहा है। फेयर में फोटोग्राफी जगत से जुड़े लोगों को कला, तकनीक व व्यवसाय का बेहतरीन मंच मिलने जा रहा है।