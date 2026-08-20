Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून में निजी संस्थान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग; एक छात्र को लगी गोली, हड़कंप

By sobhan singh Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 05:33 PM (GMT+05:30)

देहरादून के पटेलनगर इंडस्ट्री एरिया में एक निजी संस्थान के बाहर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें कार सवार दबंगों ने बाइक सवारों से विवाद के बाद गोली चलाई और फरार हो गए।

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर इंडस्ट्री एरिया में एक निजी संस्थान के बाहर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। हथियारों से लैस दबंगों ने संस्थान के बाहर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

इस मामले में साहिल नाम के युवक के कंधे पर गोली लगने की सूचना है। उसे महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटेलनगर में झगड़ा करने के बाद बाइक सवार कार का पीछा करते हुए सेंट ज्युड्स चौक तक पहुंच गए, जहां गुरमीत नामक युवक ने फिर फायरिंग कर दी जोकि साहिल के कंधे पर लगी। दोनों पक्षों के आरोपित हरियाणा के रहने वाले हैं

बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक कार में सवार थे, उनका बाइक सवारों के साथ विवाद चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक कार सड़क किनारे सुबह से खड़ी थी।

दोपहर के समय डंडों व रॉड से लैस कुछ युवक बाइक पर आए। बाइक सवार नजदीक आते देख कार में सवार लाल रंग की कमीज पहने युवक ने जमीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान बाइक सवारों ने कार का पीछे का शीशा तोड़ दिया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग करने वाले कौन थे और उन्होंने किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया।

प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश या विवाद से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही फायरिंग के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।