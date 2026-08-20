देहरादून में निजी संस्थान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग; एक छात्र को लगी गोली, हड़कंप

जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर इंडस्ट्री एरिया में एक निजी संस्थान के बाहर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। हथियारों से लैस दबंगों ने संस्थान के बाहर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

इस मामले में साहिल नाम के युवक के कंधे पर गोली लगने की सूचना है। उसे महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटेलनगर में झगड़ा करने के बाद बाइक सवार कार का पीछा करते हुए सेंट ज्युड्स चौक तक पहुंच गए, जहां गुरमीत नामक युवक ने फिर फायरिंग कर दी जोकि साहिल के कंधे पर लगी। दोनों पक्षों के आरोपित हरियाणा के रहने वाले हैं

बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक कार में सवार थे, उनका बाइक सवारों के साथ विवाद चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक कार सड़क किनारे सुबह से खड़ी थी। दोपहर के समय डंडों व रॉड से लैस कुछ युवक बाइक पर आए। बाइक सवार नजदीक आते देख कार में सवार लाल रंग की कमीज पहने युवक ने जमीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान बाइक सवारों ने कार का पीछे का शीशा तोड़ दिया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग करने वाले कौन थे और उन्होंने किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया।