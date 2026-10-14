उत्तराखंड में 227 मदरसों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, केवल 17 दिन का समय

राज्य ब्यूरो, देहरादून । अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि प्रदेश में बंद हो चुके 227 मदरसों ने यदि अक्टूबर माह के अंत तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को मदरसों की मान्यता प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।

विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने बताया कि 452 मदरसों के संबंध में चल रही कार्रवाई के बाद 35 मदरसों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से मान्यता दी गई है। वहीं, 76 मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता मिल चुकी है।