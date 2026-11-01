उत्तराखंड के स्थानीय निकायों को मिलेगा 12.5% कर राजस्व हिस्सा: मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। छठवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने रविवार को मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड प्रमुख संगठन के सम्मेलन में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण व शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत भवन से वंचित ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण कराने का भी प्रयास किया जा रहा है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में पंचायतों के सशक्तीकरण को अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है।