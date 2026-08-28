सरकारी स्कूल भवन निर्माण में उत्तराखंड उत्तर भारत में अव्वल, बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर
उत्तराखंड सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के मामले में हिमाचल और पंजाब से बेहतर स्थिति में है, जहां केवल 85 स्कूलों में भवन और 351 में फर्नीचर नहीं है।
HighLights
उत्तराखंड के 15,873 स्कूलों में से केवल 85 भवनविहीन हैं।
351 स्कूलों में फर्नीचर की सुविधा नहीं, अन्य राज्यों से बेहतर।
सरकार का लक्ष्य इस वर्ष सभी स्कूलों को भवन-फर्नीचर देना।
अशोक केडियाल, देहरादून। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर को लेकर उत्तराखंड भले ही हिमाचल प्रदेश और पंजाब से पीछे हो, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के मामले में राज्य बेहतर स्थिति में है। प्रदेश के 15,873 सरकारी स्कूलों में से केवल 85 विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है।
वहीं, 351 स्कूलों में फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अन्य राज्यों की तुलना में यह संख्या काफी कम है। सरकार ने इस वर्ष सभी सरकारी स्कूलों को भवन और फर्नीचर की सुविधा से शत-प्रतिशत आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी समग्र शिक्षा के तहत यू-डायस की ताजा रिपोर्ट में दी गई है।
चार जिलों में सभी स्कूलों के पास भवन
अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत और रुद्रप्रयाग में सभी सरकारी स्कूलों के पास अपने भवन हैं। चारों पर्वतीय जिलों में छह हजार से अधिक विद्यालय हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और कड़ाके की ठंड को देखते हुए विद्यालय भवन विद्यार्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हैं।
वर्तमान में नैनीताल में 40, टिहरी में 12 और ऊधम सिंह नगर में 11 विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है। हालांकि अधिकांश निर्माणाधीन है। शेष जिलों में भी भवनविहीन विद्यालयों की संख्या बहुत अपेक्षाकृत कम है।
रुद्रप्रयाग में सबसे अधिक 77 स्कूलों में फर्नीचर नहीं
फर्नीचर की सुविधा के मामले में रुद्रप्रयाग में 77, पिथौरागढ़ में 41 और नैनीताल में 39 विद्यालय पीछे हैं। वहीं चमोली और चंपावत के सभी सरकारी स्कूल फर्नीचर से आच्छादित हैं। इससे स्पष्ट है कि विभाग बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि फर्नीचर हर वर्ष क्षतिग्रस्त होते रहते हैं स्कूल प्रशासन उनकी मरम्मत करवाकर कक्षाओं में छात्रों को दिए जाते हैं।
सरकार का लक्ष्य इस वर्ष सभी सरकारी स्कूलों को भवन और फर्नीचर की सुविधा से शत-प्रतिशत आच्छादित करने का है। इसके लिए आवश्यक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।विभाग को इस बारे में पहले भी निर्देशित किया जा चुका है। -डॉ. धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री।