School Winter Time Table: कल से बदलेगा उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का टाइम, ये है नया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में कल एक अक्टूबर से शीतकालीन समय-सारिणी लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार एक अक्टूबर से 31 मार्च तक विद्यालयों का संचालन नए समय के अनुसार होगा।

शीतकालीन समय में प्रार्थना सभा सुबह 8:50 से 9:00 बजे तक होगी। इसके बाद कक्षाएं संचालित होंगी। उपलब्ध शासनादेश की प्रति के अनुसार पहला वादन (पीरियड) सुबह 9:00 से 9:45 बजे, दूसरा 9:45 से 10:30 बजे और तीसरा 10:30 से 11:15 बजे तक होगा। चौथा वादन 11:15 से दोपहर 12 बजे तक चलेगा।

इसके बाद 12 से 12:30 बजे तक मध्यांतर रहेगा। पांचवां वादन 12:30 से 1:10 बजे, छठा 1:10 से 1:50 बजे, सातवां 1:50 से 2:30 बजे और आठवां वादन 2:30 से 3:10 बजे तक होगा। यानी विद्यालय की छुट्टी दोपहर 3:10 बजे होगी।