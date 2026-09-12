निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। भले ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य में कांग्रेस का बड़ा चेहरा हैं, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में प्रदेश ने सबसे बड़ा सियासी संकट भी झेला। 2016 उत्तराखंड में सियायी उठापटक के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

तब उत्तराखंड राज्य अपने 16वें साल में था। वर्ष 2016 में पहली बार एक साथ कांग्रेस के नौ विधायकों ने बगावत कर दी। इसी बीच हरीश रावत के खिलाफ बागी विधायकों ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का एक स्टिंग वीडियो जारी किया। जिसके बाद केंद्र ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और उत्तराखंड में राष्ट्रापति शासन लगा दिया।

हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के निर्देश के बाद 10 मई को फ्लोर टेस्ट हुआ। जिसमें हरीश रावत ने बहुमत साबित कर अपनी सरकार बचा ली। इस दौरान कोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने के आदेश को बरकरार रखा।