हरीश रावत के इस्तीफ के प्रस्ताव से कांग्रेस में सियासी भूचाल, प्रदेश अध्यक्ष बोले- '10 साल पहले हो चुकी कार्रवाई'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के घर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी और नकदी बरामद होने का मामला सामने आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक पदों से इस्तीफा देने का प्रस्ताव दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका निर्णय पार्टी नेतृत्व और कांग्रेस की भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम को मजबूत बनाए रखना आवश्यक है और किसी भी प्रकार का विवाद राष्ट्रीय नेतृत्व के संघर्ष को कमजोर नहीं करना चाहिए।