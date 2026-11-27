डिजिटल टीम, देहरादून। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकरण, दिल्ली तथा उत्तराखंड सरकार के उद्योग निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को होटल हयात सेंट्रिक, देहरादून में ‘मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना’ (Leveraging Free Trade Agreements-FTAs) विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), उद्यमियों और निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों के प्रावधानों, उपलब्ध अवसरों एवं निर्यात संभावनाओं से अवगत कराते हुए वैश्विक बाजारों से जोड़ना रहा।

'विदेशी बाजारों में प्रवेश के नए अवसर मिलते हैं' कार्यशाला को संबोधित करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह कार्यशाला प्रदेश के उद्यमियों, निर्यातकों और विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने तथा उनकी निर्यात क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उत्पादों को शून्य अथवा रियायती सीमा शुल्क पर विदेशी बाजारों में प्रवेश के नए अवसर मिलते हैं।

देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड का निर्यात वर्ष 2017-18 में 10,836 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 13,802 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें औषधि निर्माण, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक एवं हर्बल उत्पादों तथा हस्तशिल्प क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि ‘इन्वेस्ट उत्तराखंड’ सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से विगत तीन वर्षों में 6,932 परियोजनाओं के लिए 70,397 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 तथा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-2026 में भी उत्तराखंड ने अपनी श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

'विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे है' उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौड़ी, चमोली एवं अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। हरिद्वार में 194 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला औद्योगिक परिसर (फ्लैटेड फैक्ट्री) स्थापित किया जा रहा है, जबकि सेलाकुई एवं पंतनगर में भी ऐसे परिसर प्रस्तावित हैं। किच्छा के खुरपिया में 1,100 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) तथा हरिद्वार में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और बनबसा में भूमि सीमा शुल्क केंद्र (लैंड कस्टम स्टेशन) विकसित किए जा रहे हैं।

चौधरी ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ एवं ‘हिमाद्री’ ब्रांड के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, ऐपण कला, मोटे अनाज तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग श्री सौरभ गहरवार ने प्रदेश के औद्योगिक परिवेश, निवेश की संभावनाओं तथा निर्यात संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की संभावना भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वर्मा एवं अपर महानिदेशक विदेश व्यापार निखिल वर्मा ने विभिन्न देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों, इनके अंतर्गत उपलब्ध सीमा शुल्क रियायतों, उत्पादों के मूल देश संबंधी नियमों (Rules of Origin), निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) तथा जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल (डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब) के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इन प्रावधानों के प्रभावी उपयोग से भारतीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

निर्यात अवसरों पर विस्तृत प्रस्तुतियां कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों एवं उद्योग संगठनों के विशेषज्ञों ने कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प, सेवा एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उत्तराखंड के लिए उपलब्ध निर्यात अवसरों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। उद्योग निदेशालय के अधिकारियों ने प्रदेश की निर्यात नीति के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों, गुणवत्ता प्रमाणन तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की जानकारी भी दी। कार्यशाला के समापन पर आयोजित संवाद सत्र में उद्यमियों, निर्यातकों एवं उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों से निर्यात प्रक्रिया, मुक्त व्यापार समझौतों के व्यावहारिक उपयोग एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच से जुड़े विषयों पर चर्चा की तथा अपने सुझाव दिए।