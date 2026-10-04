हाथी दिवस पर विशेषः उत्तराखंड में झोलियां भी भरते हैं हाथी, जंगल की सुरक्षा में भी देते हैं योगदान, आंकड़े दे रहे गवाही

केदार दत्त, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में यमुना से लेकर शारदा नदी तक राजाजी व कार्बेट टाइगर रिजर्व समेत 13 वन प्रभागों के 6643.5 वर्ग किमी में फैले जंगलों में हाथी केवल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रहरी ही नहीं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं।

हर साल ही पर्यटक सीजन (15 नवंबर से 15 जून) में इनके दीदार को राजाजी और कार्बेट में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। एशियाई हाथियों की प्रमुख सैरगाह राजाजी टाइगर रिजर्व को ही लें तो पिछले सीजन में रिजर्व को 3.46 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।

इसके साथ ही रिजर्व से सटी ईको विकास समितियों के अलावा आसपास के होटल-रिसार्ट, होम स्टे संचालकों को भी ठीकठाक आय हुई। ऐसा ही परिदृश्य कार्बेट टाइगर रिजर्व का भी है। लगातार बढ़ रहा हाथियों का कुनबा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी के संरक्षण को लेकर राज्य में उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2007 में यहां हाथियों की संख्या 1346 आंकी गई थी, जो वर्ष 2020 में हुई पिछली गणना में बढ़कर 2026 पहुंच गई।