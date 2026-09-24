दीपावली से पहले संकट में 'ऊर्जा प्रदेश', 10 रुपये यूनिट में भी नहीं मिल रही बिजली

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Power Crisis: उत्तराखंड में बिजली संकट के बीच पीक आवर्स में सबसे बड़ी चुनौती आ रही है। स्थिति यह है कि पावर एक्सचेंज में करीब 10 रुपये प्रति यूनिट तक कीमत चुकाने के बावजूद जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

पीक आवर्स में राज्य को करीब 350 मेगावाट की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसके चलते कई क्षेत्रों में कटौती करनी पड़ रही है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने बताया कि इस चुनौती की बड़ी वजह जलविद्युत उत्पादन में कमी है। सितंबर में यूजेवीएनएल से पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में औसतन करीब 170 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। नदियों में जल प्रवाह घटने से पीक आवर्स में उत्पादन करीब 1094 मेगावाट से घटकर 912 मेगावाट रह गया है।

शाम के समय ग्रिड फ्रीक्वेंसी करीब 49.50 हर्ट्ज तक गिरने के कारण एनआरएलडीसी ने निर्धारित सीमा से अधिक बिजली लेने यानी ओवरड्रॉल पर भी अंकुश लगाया है। यानी पैसा देकर बिजली खरीदने की तैयारी है, लेकिन बाजार में पीक समय पर पर्याप्त बिजली ही उपलब्ध नहीं है।