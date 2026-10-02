आज उत्तराखंड में भाजपा के तीनों सारथी, चुनावी रण से पहले लेंगे 10 चुनौतियों पर संगठन की परीक्षा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 का चुनावी रण करीब है, भाजपा ने बिसात पर मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं।

प्रदेश प्रभारी राम माधव और सह प्रभारी बांसुरी स्वराज व अरविंद मेनन का दो दिवसीय प्रवास इसी तैयारी की पहली बड़ी कड़ी है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद तीनों नेताओं का यह पहला संगठनात्मक प्रवास है। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक और दूसरे दिन सातों मोर्चों से संवाद प्रस्तावित है।

संगठन से प्रभारी सह प्रभारी का पहला सवाल यही होगा कि चुनाव की दस्तक पर संगठन कितना सक्रिय, कितना एकजुट और कितना जमीन से जुड़ा है। प्रदेश नेतृत्व की रिपोर्ट और बूथ की वास्तविकता के बीच कोई फासला है तो उसे भी तलाशा जाएगा। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर कड़ियां, पिछली बार हारी सीटें, बूथ समितियों की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी इसी पड़ताल के केंद्र में होंगी।

10 सवाल, जिन पर ली जायेगी संगठन से रिपोर्ट 1. बूथ—कागज पर संगठन या जमीन पर ताकत? चुनाव संगठन की असली परीक्षा बूथ पर होती है। कितने बूथों पर समितियां सक्रिय हैं, पन्ना स्तर तक जिम्मेदारी पहुंची है या नहीं और कार्यकर्ता चुनावी मोड में कितना सक्रिय है, इन सवालों का जवाब केवल जिलों की रिपोर्ट से नहीं, जमीनी फीडबैक से तलाशी जायेगी।

असली सवाल: युवा को सिर्फ मतदाता नहीं, सक्रिय संवाद का हिस्सा कैसे बनाया जाए? 6. महिला-लाभार्थी से संगठनात्मक जुड़ाव? सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं तक संगठन की पहुंच कितनी है? महिला मोर्चा, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय सामाजिक नेटवर्क के जरिए संपर्क को किस तरह मजबूत किया जाए,यह भी रणनीति का अहम हिस्सा होगा।

असली सवाल: योजनाओं का लाभ और संगठन का संपर्क एक-दूसरे से कैसे जुड़ें?

7. टिकट-दावेदारी से गुटबाजी तक न पहुंचे संगठन? चुनाव की आहट के साथ टिकट के दावेदार सक्रिय होंगे। यही वह चरण होगा जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं संगठनात्मक अनुशासन की परीक्षा लेंगी। मौजूदा विधायकों, संभावित दावेदारों और स्थानीय नेतृत्व के बीच संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण होगा।

असली सवाल: टिकट की दौड़ को संगठन की ताकत बनने से पहले संगठन की चुनौती बनने से कैसे रोका जाए?

8. सरकार-संगठन-संघ,समन्वय कितना जमीन पर? भाजपा के चुनावी ढांचे में सरकार, संगठन और संघ के बीच संवाद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यह समन्वय बूथ तक कितना पहुंचता है, यही असली कसौटी होगी।

असली सवाल: ऊपर की रणनीति नीचे तक और नीचे का संदेश ऊपर तक कितनी तेजी से पहुंचती है?

9. हिंदुत्व और स्थानीय मुद्दों के बीच संतुलन? उत्तराखंड में यूसीसी, धर्मांतरण और नकल विरोधी कानून जैसे मुद्दों के साथ रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा जैसे सवाल भी मतदाता के सामने हैं। चुनावी नैरेटिव में इन दोनों धाराओं को किस तरह साथ रखा जाए, यह महत्वपूर्ण रणनीतिक सवाल होगा।

असली सवाल: वैचारिक मुद्दों और रोजमर्रा के सवालों के बीच राजनीतिक संतुलन कैसे बने?

10. चुनावी मशीन-रणनीति बूथ तक कितनी तेजी से पहुंचेगी? सबसे बड़ा सवाल संगठन की कमान और उसकी गति का है। प्रदेश से जिला, विधानसभा, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ तक जिम्मेदारी कितनी स्पष्ट होगी? केंद्रीय नेतृत्व का संदेश कितनी जल्दी स्थानीय कार्यकर्ता तक पहुंचेगा और वहां से फीडबैक वापस आएगा?

असली सवाल: क्या संगठन चुनाव आते-आते एक ऐसी मशीनरी में बदल पाएगा, जिसमें हर स्तर की भूमिका स्पष्ट हो?

तीन सारथी, तीन अलग नजरें राम माधव का अनुभव राष्ट्रीय संगठन और राजनीतिक रणनीति का है, जबकि बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन सह प्रभारी के रूप में अलग-अलग संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभालेंगे। भाजपा ने उत्तराखंड में पहली बार एक प्रभारी के साथ दो सह प्रभारियों की व्यवस्था की है।

ऐसे में तीनों का पहला प्रवास केवल परिचय और समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, जिलों और मोर्चों से मिलने वाला फीडबैक आगे विधानसभा और बूथवार तैयारी का आधार बनेग। आज तैयार रणनीति और गांव-कस्बे के बूथ की वास्तविकता के बीच की दूरी इस पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।

सबसे बड़ा सवाल: रिपोर्ट क्या कहेगी? दो दिन की बैठकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण जमीनी रिपोर्ट होगी। कौन से जिले मजबूत हैं, कहां बूथ निष्क्रिय हैं, किन विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को अतिरिक्त मेहनत चाहिए, किन वर्गों से संवाद कमजोर है और कहां स्थानीय नेतृत्व को लेकर असंतोष है,इन सवालों की सूची जितनी साफ होगी, 2027 का रोडमैप उतना ही स्पष्ट होगा।