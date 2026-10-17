2024 में उत्तराखंड में पकड़ी गई 76 करोड़ की ड्रग, 2026 सितंबर तक 46 करोड़ का नशा बरामद

जागरण संवाददाता, देहरादून। नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से पुलिस लाइन में नशे के खिलाफ प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।

एडीजी वी. मुरुगेशन ने नशे की तस्करी को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि कुछ देश युद्ध में जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो वे नशे के जरिए वार कर रहे हैं। ड्रोन और समुद्री मार्गों से नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही है, जिससे इस नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना बड़ी चुनौती बन गया है।

अब भी बाहर घूम रहे 90 प्रतिशत तस्कर एडीजी वी. मुरुगेशन ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार का बड़ा हिस्सा पकड़ से बाहर रह जाता है। उनके मुताबिक, केवल 10 प्रतिशत नशा ही पकड़ा जा रहा है, जबकि 90 प्रतिशत तस्कर अब भी बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में केवल नशे की बरामदगी से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। नशे के नेटवर्क को तोड़ने के साथ ही इसकी मांग खत्म करने पर भी ध्यान देना होगा।

उन्होंने कहा कि नशे से निजात पाने के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने, तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने और नशे की मांग कम करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। पुलिस के साथ परिवारों और समाज की भागीदारी से ही इस दिशा में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।