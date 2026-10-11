उत्तराखंड में काम करने की चाह रखने वाले दूसरे राज्यों के डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर, रजिस्ट्रेशन हुआ आसान

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में प्रैक्टिस करने के इच्छुक दूसरे राज्यों में पंजीकृत डाक्टरों को अब अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने राज्य में पंजीकरण के लिए एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करते हुए स्पष्ट किया है कि पात्र चिकित्सकों के आवेदनों पर स्व-घोषणा के आधार पर विचार किया जाएगा। इससे उत्तराखंड में चिकित्सा सेवाएं देने के इच्छुक डाक्टरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान होने का रास्ता साफ हुआ है।

परिपत्र के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले और देश की किसी राज्य मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत डाक्टर उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।