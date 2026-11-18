राज्य ब्यूरो, देहरादून । पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपदों के लिए दो मोबाइल मेडिकल यूनिट ‘आरोग्य रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से रवाना किए गए आरोग्य रथ के माध्यम से दोनों जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके आसपास ही प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यह पहल पर्नोड रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत टीएसएल फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन के नजदीक पहुंचाना जरूरी है। आरोग्य रथ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने बताया कि इन मोबाइल मेडिकल यूनिट में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है। इनके माध्यम से प्राथमिक उपचार के साथ निवारक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही बीमारियों की प्रारंभिक पहचान, समय पर चिकित्सकीय परामर्श और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।