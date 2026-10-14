सीएम धामी ने खोला खजाना, सड़क-पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए 218 करोड़ रुपये मंजूर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 13.48 करोड़, 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 77.69 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके साथ ही सड़क, पर्यटन, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में ग्राम सभा दर के आंतरिक संपर्क मार्ग के लिए 93.08 लाख और पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भूमिया मंदिर गैंठन से काल्सिन मंदिर होते हुए खूनी गांव तक सड़क निर्माण के प्रथम चरण के लिए 92.32 लाख स्वीकृत किए हैं।