राज्य ब्यूरो, देहरादून। जनगणना के दौरान प्रगणकों को जानकारी देने से इन्कार करना, उनके कार्य में बाधा डालना या उनके साथ अभद्रता और मारपीट करना भारी पड़ सकता है।

जनगणना कार्य में असहयोग करने अथवा प्रगणकों पर हमला करने वालों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, इसमें जेल व जुर्माने का प्रविधान है।

जनगणना निदेशालय में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान निदेशक जनगणना ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में जनगणना के तहत ऑनलाइन स्वगणना का कार्य शुरू हो चुका है। यह कार्य 30 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत परिवार के व्यक्ति se.census.gov.in पर स्वयं परिवार का विवरण दर्ज कर सकता है।