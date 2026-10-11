उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2027: भाजपा ने की चुनावी मोर्चे पर 70 विस्तारकों की तैनाती, बीएल संतोष-माधव देंगे चुनावी मंत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के लक्ष्य के साथ भाजपा ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारकों की तैनाती हो गई है। 13 व 14 अक्टूबर को काशीपुर में विस्तारकों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

इसमें वरिष्ठ नेता विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों को चुनावी तैयारियों का मंत्र देंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा मार्गदर्शन करेंगे।