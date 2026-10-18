उत्तराखंड हिमालय में बड़े भूकंप का खतरा: हर सदी में जमा हो रही 8.1 तीव्रता की ऊर्जा

सुमन सेमवाल, देहरादून। उत्तराखंड हिमालय के नीचे हर 100 साल में 8.1 तीव्रता के भूकंप के बराबर ऊर्जा जमा होने का अनुमान विज्ञानियों ने लगाया है। इस अध्ययन को 02 अक्टूबर को यूरोपीय भूविज्ञान संघ ने शोध सार के रूप में आनलाइन प्रकाशित किया है।

अध्ययन के अनुसार, भारतीय प्लेट और हिमालय के बीच स्थित मुख्य हिमालयी थ्रस्ट का बड़ा हिस्सा अवरुद्ध है। इससे प्लेटों की गति के कारण पैदा होने वाला तनाव लगातार जमा हो रहा है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर 100 साल में भूकंप आना तय है।



हर साल 18 मिलीमीटर का खिसकाव-अंतर

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ता दिब्यशक्ति पांडा और उनके सहयोगियों ने उपग्रह स्थिति निर्धारण प्रणाली तथा रडार उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया। अध्ययन में मुख्य हिमालयी थ्रस्ट पर हर साल लगभग 18 मिलीमीटर का खिसकाव-अंतर सामने आया। इसका अर्थ है कि प्लेटों की अपेक्षित गति और भ्रंश पर वास्तविक खिसकाव के बीच अंतर बना हुआ है।



115 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र अवरुद्ध