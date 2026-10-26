उर्मिला सनावर को कोर्ट में पेश होने के लिए जारी होगा नोटिस, डालनवाला में एक और मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोमवार को कोर्ट में पेश होने से पहले ही हरिद्वार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट की ओर से उन्हें पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

इस बीच देहरादून की डालनवाला कोतवाली पुलिस ने भी उर्मिला सनावर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोती बाजार निवासी सागर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत के अनुसार, उर्मिला सनावर पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में पेशी के दौरान सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम, बीएल संतोष और आरती गौड़ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर डालनवाला कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उर्मिला सनावर का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम के चलते भी लगातार चर्चा में है।

हाल ही में इस मामले में नार्को टेस्ट को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर को अदालत की ओर से नोटिस भेजे जाने का मामला सामने आया था। अदालत में पेश होकर सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति जताई थी।