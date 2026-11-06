उत्तराखंड की बिजली कंपनियों को मिला दीवाली गिफ्ट, UPCL और पिटकुल के कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। दीपावली से पहले प्रदेश की दोनों प्रमुख बिजली कंपनियों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के कार्मिकों को महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का तोहफा मिला है।

दोनों निगमों ने अपने नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। यह लाभ एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा। इससे निगमों के कार्मिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग की ओर से पांच नवंबर को जारी शासनादेश के क्रम में दोनों निगमों ने डीए वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। यूपीसीएल में कार्यरत सभी पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।